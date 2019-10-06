Помпео відповів на запит Конгресу щодо документів про зв'язки з Україною

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що дав відповідь на запит представників Демократичної партії щодо документів про зв'язки Білого дому з Києвом. Про це повідомляє Associated Press.

Так, виступаючи у суботу, 5 жовтня, у Греції держсекретар заявив, що Державний департамент надіслав лист до Конгресу, як первинну відповідь на запит документів про зв'язки адміністрації президента США з Києвом.

"Ми, очевидно, зробимо все, що нам потрібно зробити згідно закону", - наголосив Помпео, але не розповів про зміст відповіді Держдепу.

Крім того, Помпео додав, що дозволив демократам допитати наступного тижня низку свідків у справі імпічменту Дональда Трампа. Зокрема, демократи зможуть допитати посла США в Євросоюзі Гордона Сондленда, який є ключовою фігурою в розслідуванні.

Зазначається, що представники Демократичної партії попередили Помпео, що відмова від виконання запиту свідчитиме про "здійснення перешкод" розслідуванню та буде "потенційно неминучим злочином".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники Демократичної партії в Палаті представників Конгресу Сполучених Штатів зробили запит в адміністрацію Білого дому щодо документів, пов'язаних з розслідуванням в рамках імпічменту американського президента Дональда Трампа.