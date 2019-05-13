Помпео відправився в РФ на переговори з Путіним

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео відправився в Росію на переговори з президентом країни Володимиром Путіним. Як інформує РБК-Україна, про це пише "Радіо Свобода".

Відзначається, що спочатку Помпео планує 13 травня відвідати Москву. Там він зустрінеться з представниками посольства США та американської бізнес-спільноти, стурбованими арештом в Росії в останні місяці двох американців. Серед них, зокрема, відомий інвестор Майкл Калві.

"Держсекретар повинен прибути в Сочі 14 травня, де проведе переговори з президентом Росії, а також з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим", - повідомили журналістам в Державному департаменті США.

Раніше у Вашингтоні повідомляли, що під час візиту Помпео в Росію будуть обговорюватися питання розбіжностей США і РФ щодо контролю над озброєннями, а також ситуація в Україні, Сирії, криза в Венесуелі. Крім того, буде обговорюватися також Іран.

Додамо, що це перший візит Помпео в Росію на посаді держсекретаря США.

Нагадаємо, нещодавно Держсекретар США Майк Помпео заявив, що планує зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в найближчі кілька тижнів. Перед цим офіційний візит держсекретаря США Помпео в Берлін був скасований в останній момент. Помпео пояснив, що у нього виникли "невідкладні справи". Сторони, зокрема, повинні були обговорити ситуацію в Україні.