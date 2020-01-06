Помпео був одним з головних прихильників вбивства Сулеймані, - WP

Держсекретар США Майк Помпео був одним з головних прихильників операції з ліквідації Сулеймані. Про це повідомляє Washington Post з посиланням на високопоставлені анонімні джерела.

За даними видання, Помпео вперше завів розмову про ліквідацію Сулеймані кілька місяців тому, проте ні Трамп, ні представники Пентагону не захотіли схвалити таку операцію. Помпео знову став активно переконувати президента вбити Сулеймані кілька днів тому.

За словами джерела Washington Post, він обговорював таку можливість з президентом кожен день по кілька разів.

Нагадаємо, 3 січня США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

Крім того, президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" по 52 об'єктах на території Іраку.

Проте міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що загрожувати Іраку санкціями у відповідь на рішення парламенту країни вивести американські війська з території республіки "не дуже корисно".