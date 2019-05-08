Помпео незаплановано відвідав Ірак

Держсекретар США Майк Помпео зробив незапланований швидкоплинний візит до Іраку на тлі зростаючої напруженості у відносинах з Іраном. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Видання пише, що Помпео раніше скасував поїздку в Берлін для зустрічі з іракськими лідерами. У Багдаді держсекретар США провів 4 години.

США опублікували дуже мало інформації про коротку поїздку Помпео в Багдад. Однак відомо, що він зустрічався з прем'єр-міністром Іраку Аділем Абдул-Махді.

Виступаючи перед журналістами після зустрічі, він також безпосередньо пов'язав візит з недавньою ескалаціэю конфлікту з Іраном, який межує з Іраком.

Візит відбувся через кілька днів після розміщення американського авіаносця в регіоні.

Нагадаємо, держсекретар США Майкл Помпео в останній момент відмінив офіційний візит в Берлін, де повинен був зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Також в Помпео запланована на 8 травня зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Мей в Лондоні. Вчора Помпео відвідав Фінляндію, де взяв участь в 11-ї міністерської зустрічі Арктичного Ради і виголосив промову по арктичної політики США.