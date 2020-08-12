Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)

За його словами, США мають побоювання за ситуацію в країні

У середу, 12 серпня, державний секретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими і закликав припинити насильство. Америка побоюється через ситуацію в Білорусі.

Про це Помпео заявив в ході брифінгу у Празі після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабишем.

"У нас великі побоювання з приводу Білорусії. Там пройшли несправедливі вибори. Білоруси знаходяться в нашому серці. Ми спостерігали за протестами і вимагали (від білоруської влади, - ред.), щоб демонстранти були захищені від нападів силовиків. Ми продовжимо це вимагати і далі", - сказав він.

Він додав, що народ Білорусі має право на "волі, які він вимагає".

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають сутички під час масових протестів, які розпочалися після завершення голосування на виборах президента. За попередніми даними Центрвиборчкому, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Результати голосування оскаржила головний опонент Лукашенка Світлана Тихановская. Однак вона виїхала в Литву.

Раніше РБК-Україна писало, що у лікарнях перебувають більше 200 учасників протестів, за даними місцевого міністерства охорони здоров'я, більшість з легкими травмами, при цьому одна людина загинула в ході протестів.