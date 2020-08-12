ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими і закликав припинити насильство

Прага, Середа 12 серпня 2020 15:59
Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими і закликав припинити насильство
Фото: Майк Помпео (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

За його словами, США мають побоювання за ситуацію в країні

У середу, 12 серпня, державний секретар США Майк Помпео назвав вибори в Білорусі несправедливими і закликав припинити насильство. Америка побоюється через ситуацію в Білорусі.

Про це Помпео заявив в ході брифінгу у Празі після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабишем.

"У нас великі побоювання з приводу Білорусії. Там пройшли несправедливі вибори. Білоруси знаходяться в нашому серці. Ми спостерігали за протестами і вимагали (від білоруської влади, - ред.), щоб демонстранти були захищені від нападів силовиків. Ми продовжимо це вимагати і далі", - сказав він.

Він додав, що народ Білорусі має право на "волі, які він вимагає".

Нагадаємо, у Білорусі з 9 серпня тривають сутички під час масових протестів, які розпочалися після завершення голосування на виборах президента. За попередніми даними Центрвиборчкому, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко. Результати голосування оскаржила головний опонент Лукашенка Світлана Тихановская. Однак вона виїхала в Литву.

Раніше РБК-Україна писало, що у лікарнях перебувають більше 200 учасників протестів, за даними місцевого міністерства охорони здоров'я, більшість з легкими травмами, при цьому одна людина загинула в ході протестів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Сполучені Штати АмерикиБілорусьМайк Помпео
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся