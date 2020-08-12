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Помпео назвал выборы в Беларуси несправедливыми и призвал прекратить насилие

Прага, Среда 12 августа 2020 15:59
Помпео назвал выборы в Беларуси несправедливыми и призвал прекратить насилие
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По его словам, США имеют опасения из-за ситуации в стране

В среду, 12 августа, государственный секретарь США Майк Помпео назвал выборы в Беларуси несправедливыми и призвал прекратить насилие. Америка опасается из-за ситуации в Беларуси.

Об этом Помпео заявил в ходе брифинга в Праге после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

"У нас большие опасения по поводу Белоруссии. Там прошли несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали (от белорусских властей, - ред.), чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше", - сказал он.

Он добавил, что народ Беларуси имеет право на "свободы, которые он требует".

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются столкновения во время массовых протестов, которые начались после завершения голосования на выборах президента. По предварительным данным Центризбиркома, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко. Результаты голосования обжаловала главный оппонент Лукашенко Светлана Тихановская. Однако она выехала в Литву.

Ранее РБК-Украина писало, что в больницах находятся более 200 участников протестов, по данным местного Минздрава, большинство с легкими травмами, при этом один человек погиб в ходе протестов.

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