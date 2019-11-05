Помпео назвав пріоритети політики Трампа щодо України

Політика президента США Дональда Трампа щодо України зосереджується на кількох речах. Про це інтерв'ю радіо KCMO заявив державний секретар США Майк Помпео.

За його словами, Україна є країною з глибокою історією корупції.

"Наша місія, місія посла Курта Волкера була дуже ясною. Вона полягала в тому, щоб створити набір інструментів, щоб президент Зеленський та його команда змогла виконати те, що обіцяла під час своєї кампанії, знизити ризики корупції", - зазначив Помпео.

Він також підкреслив, що попередній президент США Барак Обама не надав Україні "необхідні інструменти для збереження нації" після захоплення Криму і агресії на Донбасі.

"Президент Трамп послідовно надавав системи озброєнь українського народу. Ми дали їм технічну допомогу, яку попередня адміністрація відмовилася давати. Ми активно допомагали українському народу, і ми всі разом у Державному департаменті були зосереджені на вказівках президента щодо того, як ми можемо сформувати Україну, орієнтовану на Захід, яка збереже демократію, свободу в Україні та Європі, яка також захищає американців", - додав Помпео.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що у нього дуже хороші відносини з Україною.

Крім того, він підкреслив, що хотів би бачити в Білому домі українського президента Володимира Зеленського. До цього Трамп зустрічався із Зеленським у Нью-Йорку в ході візиту останнього на Генасамблею ООН. Тоді ж розгорівся скандал з тиском президента США на Зеленського, в результаті якого Білий дім оприлюднив стенограму переговорів лідерів обох країн.