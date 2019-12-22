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Помпео назвав ганебною позицію Росії і Китаю, які блокували резолюцію ООН щодо Сирії

Новини » В світі     22.12.2019 - 04:57
Помпео назвав ганебною позицію Росії і Китаю, які блокували резолюцію ООН щодо Сирії
Фото: Майк Помпео (flickr.com gageskidmore)

Росія в 14-й раз, а Китай - увосьме заблокували резолюцію про доставку гуманітарної допомоги для Сирії

Держсекретар США Майкл Помпео назвав ганебною позицію Росії і Китаю, які в Раді Безпеки ООН заблокували резолюцію про доставку гуманітарної допомоги для Сирії. Про це йдеться в офіційній заяві Помпео на сайт Держдепу, повідомляє РБК-Україна.

Держсекретар США зазначив, що Росія в 14-й, а Китай - у восьмий раз заблокували резолюцію і при цьому продовжують підтримувати наступ військ Асада на Ідліб.

"Вчорашнє вето РФ і Китаю на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка відкривала шлях для гуманітарної допомоги мільйонам сирійців, є ганебним. Резолюція, запропонована Німеччиною, Бельгією, Кувейтом і підтримана США, дозволила б допомогти врятувати життя щонайменше чотирьох мільйонів сирійців по всій країні", - йдеться в заяві Помпео.

"Звертаюся до Росії і Китаю, які вирішили зробити політичну заяву, виступивши проти цієї резолюції, - на ваших руках кров", - заявив він.

Помпео не згоден з твердженнями Москви і Пекіна про те, ніби ситуація в Сирії змінилася. На його думку, мільйони сирійців все ще потребують допомоги.

У зв'язку з цим держсекретар США підкреслив, що Вашингтон продовжує допомагати сирійському народу.

"Ми є найбільшим донором гуманітарних потреб в Сирії, надавши $10,5 млрд з початку кризи у 2011 році. Ми пишаємося нашою принциповою позицією допомагати кожному сирійцеві, який цього потребує", - сказав Помпео.

Зазначимо, що 20 грудня Росія і Китай скористалися правом вето і заблокували резолюцію Ради безпеки ООН, яка передбачає постачання гуманітарної допомоги в Сирію через кордон з Іраком і Туреччиною.

Нагадаємо, 21 грудня в Сирії за авіаудар по місту Саракеб в провінції Ідліб загинули сім людей і більше десяти осіб отримали поранення.

РБК-Україна писало, що 7 грудня в Сирії щонайменше 20 цивільних осіб були вбиті авіаударами, яких завдала сирійська та російська авіація в провінції Ідліб.

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