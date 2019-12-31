Помпео і генсек ООН обговорили авіаудари США в Сирії та Іраку

Держсекретар США Майкл Помпео обговорив по телефону з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем удари Вашингтона по об'єктах шиїтського угруповання "Катаїб Хезболлах" в Сирії і Іраку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-секретаря Держдепартаменту Морган Ортэгус, опубліковане на сайте відомства.

"Помпео обговорив з генеральним секретарем Гутеррішем нещодавні напади в Іраку, які призвели до трагічної загибелі американського громадянина і поставили під загрозу життя багатьох інших американців. Держсекретар знову заявив, що ці заходи оборонного характеру, вжиті Сполученими Штатами у відповідь на це, були спрямовані на стримування Ірану", - розповіла дипломат.

Нагадаємо, американські військові нанесли авіаудари по Іраку і Сирії по п'ятьох об'єктах, які, за словами Пентагону, пов'язані з іранською армією, обвинуваченої у серії нападів на американську військову базу.

Як сказав міністр оборони США Марк Еспер, США завдали ударів по об'єктах шиїтського угруповання "Катаїб Хезболлах" в Іраку і Сирії. Зокрема, удари припали до трьох місцях угруповання в західному Іраку і двох в східній Сирії, включаючи склади зброї і бази командування і контролю ополчення.

Як повідомлялося, 28 грудня Кілька ракет було випущено по військовій базі К1 поруч з містом Кіркук на півночі Іраку. В результаті обстрілу загинув американський цивільний контрактник, кілька військових США та Іраку були поранені.