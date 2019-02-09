Помпео доповів Конгресу про хід розслідування вбивства Хашкаджи

Таким чином Держдеп виконав рішення сенату США

Представитель Государственного департамента США заявил, что Госсекретарь США Майк Помпео предоставил Конгрессу свежую информацию об обстоятельствам убийства в саудовском консульстве в Стамбуле журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки.

Сообщается, что Сенат США предоставил администрации президента срок до 8 февраля для подготовки доклада о том, кто должен понести ответственность за смерть журналиста Хашкаджи и должны ли США ввести санкции против человек или группы людей, которые причастны к этому преступлению. Однако помощники сенаторов сообщили, что еще в пятницу днем доклад не был получен.

Представитель Белого дома заявил, что Госдепартамент постоянного сообщает Конгрессу об обстоятельствам расследования убийства журналиста. Также он отметил, что США уже ввели санкции против ряда граждан Саудовской Аравии.

"Мы будем продолжать проводить консультации с Конгрессом и работать над привлечением к ответственности виновных в убийстве Джамаля Хашкаджи", - заявил представитель ведомства.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что ЕС призывает расследовать убийство Хашкаджи. Пресс-секретарь главы дипломатии Евросоюза Майя Косьянчич заявила, что позиция Евросоюза по делу об убийстве саудовского журналиста остается неизменной.