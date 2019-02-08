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ЄС закликає розслідувати вбивство Хашкаджі

Новини » Політика    08.02.2019 - 16:10
ЄС закликає розслідувати вбивство Хашкаджі
Фото: Джамаль Хашкаджи (flickr.com pomed)

Позиція Євросоюзу щодо справи про вбивство саудівського журналіста залишається незмінною

Європейський союз закликає провести детальне розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Про це заявила прес-секретар глави дипломатії Євросоюзу Майя Косьянчич, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Anadolu.

За її словами, позиція Євросоюзу щодо справи про вбивство саудівського журналіста залишається незмінною.

"Євросоюз знову закликає провести детальне розслідування вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі", - сказала Косьянчич.

Нагадаємо, спеціальний доповідач ООН з позасудових страт Аньєс Калламар заявила, що Саудівська Аравія перешкоджала спробам Туреччини розслідувати обставини загибелі саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі. Калламар заявила, що це вбивство було сплановане і здійснене саудівськими посадовими особами.

Також президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив Сполучені Штати Америки в "мовчанні" у зв'язку з убивством саудівського журналіста Джамаля Хашкаджі.

РБК-Україна писало, що тіло відомого саудівського опозиційного журналіста, якого вбили в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, було знищено в кислоті.

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