Допоможе стати незалежнішими від Росії: Польща хоче добувати газ в Україні

Під час зустрічі Дениса Шмигаля й Матеуша Моравецького, сторони порушили питання видобутку газу на заході України. На думку прем'єр-міністра Польщі, це може допомогти Україні стати незалежнішою від Російської Федерації.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресконференцію прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького і прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Ми також хочемо, щоб польська нафтогазова компанія PGNiG розширювала співпрацю з українськими партнерами щодо видобутку газу на заході України, що дасть можливість ставати незалежними від Росії", - заявив Моравецький.
Польща, як додав Моравецький, підтримує територіальну цілісність України, засуджує Російську Федерацію за її агресивні дії та вітає з успішним проведенням саміту "Кримської платформи".
За словами Моравецького, рішення Суду Європейського союзу щодо заборони російській газовидобувній корпорації "Газпром" монополізувати експлуатацію OPAL (газогін, який з'єднує "Північний потік-2" з мережею газогонів Середньої й Західної Європи) допоможе Польщі стати газовим хабом.