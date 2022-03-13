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Допомога Україні в 200 млн доларів допоможе впоратися з повітряними загрозами, - Блінкен

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Неділя 13 березня 2022 06:49
Допомога Україні в 200 млн доларів допоможе впоратися з повітряними загрозами, - Блінкен Ентоні Блінкен (Фото: usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

США виділяє Україні 200 млн доларів на озброєння. Повідомляється, що ці кошти підуть на боротьбу з бронетанковими, повітряними та іншими загрозами з російського боку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держсекретаря США.

США сьогодні затвердили четверту програму з виділення коштів у розмірі 200 мільйонів доларів США для додаткової військової допомоги та зміцнення обороноздатності України. Цей пакет фінансової допомоги буде спрямований на оборонну допомогу, щоб допомогти Україні впоратися з бронетанковими, повітряними та іншими загрозами, з якими вона стикається.

У США також закликали весь світ надавати Україні гуманітарну допомогу, а також підтримувати народ України в його боротьбі за свою країну за допомогою забезпечення економічної допомоги.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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