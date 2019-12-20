Помічник Гвардіоли в "Манчестер Сіті" очолив "Арсенал"

Помічник головного тренера "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли Мікель Артета призначений наставником лондонського "Арсеналу". Про це повідомляється на сайті "канонірів".

37-річний фахівець уклав контракт на 3,5 року.

Про призначення повинні були оголосити ще вчора на спеціальній прес-конференції. Однак вона була відкладена через тертя між клубами. За повідомленнями ЗМІ, угода затрималася через вимоги компенсації з боку "Манчестер Сіті" в розмірі 2,3 млн євро - така сума прописана в угоді з "городянами".

Артета був гравцем "Арсеналу" з 2011 по 2016 рік. Він виграв з командою тоді ще Арсена Венгера два Кубка Англії і два Суперкубка.

Після завершення кар'єри Мікель увійшов до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли в "Манчестер Сіті". З того часу "городяни" двічі ставали чемпіонами Англії, стільки ж разів завойовували Кубок ліги і Суперкубок країни. Також один раз їм підкорився Кубок Англії.

По ходу нинішнього сезону "Арсенал" звільнив іспанського тренера Унаї Емері, після чого командою тимчасово керував Фредді Юнгберг.