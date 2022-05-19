Допомога Україні на 15 млрд доларів стане центральним питанням зустрічі G7, - Reuters

Міністри фінансів і керуючі центральними банками США, Японії, Канади, Великобританії, Німеччини, Франції та Італії проводять переговори в Німеччині 19-20 травня.

"Ми повинні забезпечити ліквідність української держави. Я дуже оптимістичний, що на цій зустрічі G7 ми зможемо збільшити фінансування, яке дозволить Україні захистити себе протягом наступних місяців", - сказав журналістам перед початком переговорів міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.

Європейська комісія запропонувала в середу надати Україні кредити на суму до 9 млрд євро за рахунок позик ЄС, гарантованих урядами ЄС, для покриття потреб Києва до кінця червня.

Японія подвоїть свою допомогу Україні до 600 млн доларів, щоб допомогти їй покрити її короткострокові потреби, заявив журналістам у четвер прем'єр-міністр Фуміо Кісіда.

Єврокомісія також запропонувала створити фонд невстановленого розміру грантів і кредитів для України, можливо, за рахунок спільних позик ЄС, для оплати її післявоєнного відновлення.

За оцінками деяких економістів, на такий проект буде потрібно від 500 млрд до 2 трлн євро, причому оцінки часто змінюються в залежності від тривалості конфлікту і масштабів руйнувань.

З урахуванням того, що в гру вступають такі суми, ЄС розглядає не тільки новий спільний проект запозичення за зразком фонду відновлення після пандемії, а й конфіскацію заморожених російських активів в ЄС в якості джерел фінансування.

Деякі країни, такі як Німеччина, однак, кажуть, що ідея, хоча і цікава з політичної точки зору, матиме хиткі юридичні підстави.

Офіційні особи США підкреслюють, що ще занадто рано планувати фінансування масштабного плану відновлення України, і Вашингтон хоче, щоб обговорення були зосереджені на нагальних бюджетних потребах Києва протягом наступних трьох місяців.

"Зрештою, ці потреби у відновленні в основному - в майбутньому. Ось чому ми більше зосереджені на бюджетних потребах України в наступні три місяці, ніж на реконструкції, планах Маршалла і конфіскації активів", - сказав представник Мінфіну США.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія надасть Україні новий пакет макрофінансової допомоги на 9 млрд євро. Гроші будуть виділені у 2022 році.