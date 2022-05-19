Допомога країн G7 дозволить уникнути гіперінфляції в Україні, - глава МВФ

Георгієва заявила в кулуарах зустрічі міністрів фінансів і керуючих центральними банками G7, що основне питання фінансування полягатиме в його термінах - щоб уникнути затримок, які можуть підштовхнути Україну до монетарного фінансування, коли її центральний банк фактично фінансує уряд.

"Ви знаєте, що відбувається, якщо країні доводиться переходити на монетарне фінансування. Війна приносить гіперінфляцію, а потім жахливий, жахливий збиток, якого, як ми думаємо, ми можемо уникнути", - сказала Георгієва.

Як повідомляло РБК-Україна, країни "Великої сімки" мають намір схвалити пакет короткострокового фінансування України в розмірі близько 15 млрд доларів. Пакет покриє тримісячні потреби країни.

Скасуємо, з початку війни фінансування з боку НБУ було основним джерелом покриття дефіцит держбюджету України. НБУ вже надрукував 100 млрд гривень.