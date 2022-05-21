Допомога від США на 40 мільярдів доларів. Стало відомо, куди підуть кошти

Американський президент підписав Закон про додаткові асигнування для України на 2022 рік. Ним передбачене виділення майже 40 млрд доларів екстреної допомоги українському народу та глобальній демократії.

"Довгоочікуваний документ передбачає спрямування ресурсів власне Україні та для захисту глобальної демократії загалом.

1) 23,75 млрд. дол. передбачено спрямувати на безпекову та оборонну допомогу Україні, а також на зусилля США з посилення європейської безпеки. Зокрема:

6 млрд дол. – на Ініціативу сприяння безпеці України, включаючи надання озброєння, військового обладнання, підготовки, логістичної підтримки матеріально-технічного забезпечення, розвідувальної підтримки силам оборони та безпеки України;

4 млрд дол. – на програму Іноземного військового фінансування Держдепу США для додаткової підтримки Україні та країнам східного флангу НАТО щодо розбудови та зміцнення їх оборонних спроможностей;

8,7 млрд дол. – на поповнення американських запасів озброєння та військової техніки, що були надані Україні (ця стаття дає можливість виділяти до 8 млрд долларів через механізм президентських drawdowns;

3,9 млрд дол. – Європейському командуванню операцій для підтримки місій, розвідувальну підтримку, додаткове озброєння та обладнання.

550 млн дол. – для придбання критично важливих боєприпасів для збільшення запасів Міноборони США та розробку стратегій захисту систем, визначених для можливого майбутнього експорту;

600 млн дол. – для зменшення існуючих обмежень промислової бази з метою пришвидшення виробництва ракет та розширення спроможностей з видобутку критично важливих мінералів.

2) 9 млрд дол. – на додаткову економічну та технічну допомогу Україні, а саме:

8 млрд дол. – для реагування на нагальні потреби в Україні, у т. ч. для надання прямої бюджетної підтримки;

400 млн дол. – для підтримки правоохоронних органів та забезпечення верховенства права в Україні, зокрема, для проведення розслідувань та документування воєнних злочинів та порушення прав людини;

100 млн дол. – для забезпечення захисту від наслідків хімічних, біологічних та ядерних загроз, та розширення програм розмінування;

500 млн дол. – для підтримки ЄБРР із забезпечення економічних та енергетичних потреб України.

3) 6,58 млрд дол. – на додаткову гуманітарну допомогу для вирішення проблеми продовольчої безпеки на глобальному рівні, а також надання допомоги людям, що постраждали від російської агресії проти України:

350 млн дол. – для надання гуманітарної допомоги біженцям з України;

4,35 млрд дол. – для надання продовольчої допомоги людям по всьому світу, що страждають від голоду через війну Росії проти України, а також для забезпечення інших невідкладних гуманітарних потреб населення в Україні;

150 млн дол. – для допомоги країнам, у т. ч. Україні, пом’якшити вплив від зростання цін на продукти харчування;

900 млн дол. – для надання допомоги біженцям з України на території США, у т. ч. для проживання, вивчення англійської мови, посттравматичну підтримку, навчання в школах тощо;

760 млн дол. – для попередження та реагування на глобальну продовольчу небезпеку;

54 млн дол. – для надання медичної допомоги для біженців з України на території США;

20 млн дол. – на додаткову гуманітарну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Байден підписав закон у суботу, 21 травня. Цей пакет допомоги є найбільшим, який Конгрес США схвалював за останні 20 років. Сумарна підтримка України за понад два місяці війни тепер становить 54 млрд.