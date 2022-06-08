Допомогу ООН розподілятимуть в Україні за допомогою програмного забезпечення Uber

Компанія Uber передала Всесвітній продовольчій програмі ООН (WFP) адаптовану версію свого програмного додатку Uber Direct. Вона буде використана для допомоги в розподілі продуктів харчування та грошової допомоги в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт WFP.
WFP розширює свою діяльність в Україні і розраховує, що до червня зможе надавати їжу і грошові кошти 3 млн осіб на місяць, йдеться в спільній заяві агентства з Uber.
Програмне забезпечення дозволить WFP координувати парк транспортних засобів і відстежувати поставки в режимі реального часу в густонаселені райони, де більші транспортні засоби можуть бути не в змозі безпечно пересуватися.
WFP вже використовує додаток у Дніпрі і планує поширити його на Чернівці, Київ, Львів та Вінницю.
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