Допомогу ООН розподілятимуть в Україні за допомогою програмного забезпечення Uber

Компанія Uber передала Всесвітній продовольчій програмі ООН (WFP) адаптовану версію свого програмного додатку Uber Direct. Вона буде використана для допомоги в розподілі продуктів харчування та грошової допомоги в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт WFP .

WFP розширює свою діяльність в Україні і розраховує, що до червня зможе надавати їжу і грошові кошти 3 млн осіб на місяць, йдеться в спільній заяві агентства з Uber.

Програмне забезпечення дозволить WFP координувати парк транспортних засобів і відстежувати поставки в режимі реального часу в густонаселені райони, де більші транспортні засоби можуть бути не в змозі безпечно пересуватися.

WFP вже використовує додаток у Дніпрі і планує поширити його на Чернівці, Київ, Львів та Вінницю.