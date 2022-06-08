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Допомогу ООН розподілятимуть в Україні за допомогою програмного забезпечення Uber

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Україна, Середа 08 червня 2022 15:13
Допомогу ООН розподілятимуть в Україні за допомогою програмного забезпечення Uber Фото: допомогу ООН в Україні розподілять за допомогою Uber (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Олександр Білоус

Компанія Uber передала Всесвітній продовольчій програмі ООН (WFP) адаптовану версію свого програмного додатку Uber Direct. Вона буде використана для допомоги в розподілі продуктів харчування та грошової допомоги в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт WFP.

WFP розширює свою діяльність в Україні і розраховує, що до червня зможе надавати їжу і грошові кошти 3 млн осіб на місяць, йдеться в спільній заяві агентства з Uber.

Програмне забезпечення дозволить WFP координувати парк транспортних засобів і відстежувати поставки в режимі реального часу в густонаселені райони, де більші транспортні засоби можуть бути не в змозі безпечно пересуватися.

WFP вже використовує додаток у Дніпрі і планує поширити його на Чернівці, Київ, Львів та Вінницю.

Раніше РБК-Україна розповідало про доступні програми міжнародної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

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