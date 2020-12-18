Допомогу із часткового безробіття розширили: президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо соціального захисту населення на період дії карантину. Верховна рада ухвалила цей закон грудня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Як зазначається в повідомленні, право на отримання допомоги з часткового безробіття застрахованим особам у разі втрати ними частини доходу через карантинні обмеження поширюється на громадян, які отримують пенсії.

Крім того, закон надає громадянам, звільненим з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, право на одноразове одержання ваучера, який може бути використаний для отримання послуг з перепідготовки, спеціалізації, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями у пріоритетних видах економічної діяльності.

Нагадаємо, Верховна рада 2 грудня внесла зміни до деяких законів України щодо соціального захисту населення на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID -19).

У законі прописані терміни, в які роботодавці повідомляють центру зайнятості про заплановане масове вивільнення працівників - не пізніше ніж за два місяці до звільнення і не пізніше ніж за 30 календарних днів до звільнення у разі, якщо це держслужбовці. Також конкретизуються підстави для отримання підприємствами допомоги по частковому безробіттю через зупинку виробництва.

Відзначимо, у 2020 році з державного бюджету на допомогу по частковому безробіттю було виділено 2,8 млрд гривень.