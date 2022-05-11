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Допомагав захоплювати міськраду. Херсонського депутата підозрюють в держзраді

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Херсон , Середа 11 травня 2022 17:06
Допомагав захоплювати міськраду. Херсонського депутата підозрюють в держзраді Офіс генерального прокурора (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Депутату Херсонської облради повідомлено про підозру у державній зраді. Повідомляється, що він допомагав окупантам захоплювати будівлю міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що чоловік після незаконного вторгнення РФ на територію України задля збереження свого статусу вступив в контакт з окупантами, які перебувають на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Також 16 квітня депутат облради допомагав у захопленні будівлі однієї з міських рад на території області. До того ж він впливав на патріотично налаштованих місцевих мешканців щодо їхньої непротидії окупантам в організації роздачі так званої "гуманітарної допомоги".

Крім того, підозрюваний надав росіянам інформацію про місцевого мешканця, який стояв на захисті інтересів громади, що стало підставою для незаконного позбавлення волі цього чоловіка.

Прокуратура заочно повідомила про підозру депутату Херсонської обласної ради у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Допомагав захоплювати міськраду. Херсонського депутата підозрюють в держзрадіДепутата Херсонської облради підозрюють у державній зраді (t.me/kyiv_pro_office)

Раніше ми повідомляли, що окупанти в Херсоні шукають списки покинутих квартир, щоб розміщувати військових.

Також в ОВА повідомили, з Херсона виїхали близько 45% жителів, з області - кожен п'ятий.

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