Допомагає нищити росіян: роботу комплексу артилерійської розвідки показали на відео

Перші радари Україна отримала ще у 2016 році, але після початку широкомасштабного війни Росії проти України США передали ще більше таких радарів.

Зазначається, що головною перевагою таких комплексів є вага, точність та мобільність. Їх встановлюють на автомобілі пікапи без причепів, вони не потребують установки на землю під час розгортання. За такої мобільності та швидкості виявлення до 10 цілей вони відіграють значну роль у подавленні російської артилерії на лінії зіткнення.

Радіолокатор AN/TPQ-49 встановлюють на автомобіль. Він має свій генератор перемінного струму потужністю 5 кВт. Радіолокатор точно передає координати російської артилерії на планшет оператора на дальності до 20 км.

Командування Десантно-штурмових військ продемонструвало спільну роботу таких радіолокаторів з артилерійськими системами іноземного виробництва.