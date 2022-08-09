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Допомагає нищити росіян: роботу комплексу артилерійської розвідки показали на відео

Фото: роботу комплексу артилерійської розвідки показали на відео (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Американські комплекси артилерійської розвідки AN/TPQ-49 та системи раннього попередження з великою точністю можуть вказати українській артилерійській розвідці місце розташування російських гармат чи мінометів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

Перші радари Україна отримала ще у 2016 році, але після початку широкомасштабного війни Росії проти України США передали ще більше таких радарів.

Зазначається, що головною перевагою таких комплексів є вага, точність та мобільність. Їх встановлюють на автомобілі пікапи без причепів, вони не потребують установки на землю під час розгортання. За такої мобільності та швидкості виявлення до 10 цілей вони відіграють значну роль у подавленні російської артилерії на лінії зіткнення.

Радіолокатор AN/TPQ-49 встановлюють на автомобіль. Він має свій генератор перемінного струму потужністю 5 кВт. Радіолокатор точно передає координати російської артилерії на планшет оператора на дальності до 20 км.

Командування Десантно-штурмових військ продемонструвало спільну роботу таких радіолокаторів з артилерійськими системами іноземного виробництва.

Нагадаємо, Україна отримала нову партію турецьких бронетранспортерів Kirpi. Їх показали на відео.

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Війна Росії проти України