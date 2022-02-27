Як допомогти Україні за допомогою криптовалюти

Надати допомогу українській армії можна не тільки за допомогою звичайних банківських переказів. Для цього можна використовувати криптовалюта.
Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.
Кріптовалютное співтовариство запустило спеціальні фонди. Серед них: UNCHAIN UKRAINE, WhitePay і Kuna.
Також можна зробити переклади на наступні гаманці:
BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P
ETH – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14
USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy
BTC - bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6
Раніше РБК-Україна писало, що зараз відбувається у зв'язку з війною Росії проти України.
Також РБК-Україна повідомляло, що Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків.