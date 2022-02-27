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Як допомогти Україні за допомогою криптовалюти

Автор: Сергій Сурепін

Надати допомогу українській армії можна не тільки за допомогою звичайних банківських переказів. Для цього можна використовувати криптовалюта.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Кріптовалютное співтовариство запустило спеціальні фонди. Серед них: UNCHAIN UKRAINE, WhitePay і Kuna.

Також можна зробити переклади на наступні гаманці:

  • BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P

  • ETH – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14

  • USDT (trc20) – TEFccmfQ38cZS1DTZVhsxKVDckA8Y6VfCy

  • BTC - bc1qkd5az2ml7dk5j5h672yhxmhmxe9tuf97j39fm6

Раніше РБК-Україна писало, що зараз відбувається у зв'язку з війною Росії проти України.

Також РБК-Україна повідомляло, що Українська криптоспільнота просить дати інформацію про гаманці російських і білоруських політиків.

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Війна Росії проти України