Заметный дефицит валюты в Украине сохраняется, - НБУ

Как отмечается в отчете, с октября 2023 года НБУ перешел в режим управляемой гибкости обменного курса, сопровождавшийся рядом валютных послаблений. Вместе эти решения несколько оживили рынок и увеличили его ликвидность.

"Однако заметный дефицит валюты сохраняется. НБУ продолжает оставаться ключевым участником рынка, а его интервенции - основным балансирующим механизмом. НБУ и дальше будет компенсировать структурный дефицит валюты на рынке", - говорится в отчете.

В то же время, дальнейшее поступление международной помощи и накопленный объем международных резервов предоставляют Национальному банку необходимый запас прочности, чтобы сохранять активное присутствие на валютном рынке и минимизировать чрезмерную его волатильность, добавили в НБУ.

По данным центробанка, прибыль банков от купли-продажи валюты сократилась на треть в годовом исчислении вследствие сужения курсовых спредов. Ее доля в операционном доходе банков сократилась до довоенного уровня - около 5%.