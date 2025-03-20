С заметным ростом: сколько автомобилей купили в мире за февраль

Однако по сравнению с январем 2025 года продажи снизились: тогда было реализовано 6 782 098 машин. Самым заметным ростом в годовом сравнении отметился Китай.

Китай остается крупнейшим авторынком планеты. В феврале там продали 1 626 137 автомобилей, что на 36 процентов больше, чем за последний зимний месяц 2024 года. Но и китайский рынок заметно просел к январю 2025-го, когда было реализовано 1 963 464 машины.

Февральский результат США - 1 230 461 машина, что на 1,8 процента меньше показателя февраля 2024 года. В Западной Европе спрос снизился на 4,4 процента, до 974 698 единиц, в Восточной - на 10,6 процента, до 310 727 штук.

Так, дилеры продали 213 842 автомобиля в Южной Америке (+19,6 процента), 405 663 машины в Японии (18,7 процента), 130 926 - в Южной Корее (14,8 процента) и 115 080 - в Канаде. В целом по итогам двух первых месяцев 2025 года по всему миру было продано 13 328 826 автомобилей - на 4,6 процента больше, чем годом ранее.

Напомним, ранее аналитическое агентство Focus2move, которое исследует рынки 159 стран мира, составило список самых успешных автопроизводителей. Первенство уверенно удерживает Toyota.