У поминальні дні буде заборонено відвідувати кладовища, - поліція

У Національній поліції повідомили, що в поминальні дні відвідувати кладовища буде заборонено, поблизу них чергуватимуть посилені патрулі поліції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Відвідування не буде заборонено лише у разі здійснення поховань.

"Рішенням державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 21 квітня 2020 року головам обласних і Київської міської державної адміністрації за участю органів місцевого самоврядування доручено заборонити відвідування громадянами кладовищ, окремих місць поховань традиційні післявеликодні поминальні дні, крім випадків здійснення поховань", - йдеться в повідомленні

Крім цього, згідно з постановою Міністерства охорони здоров'я України від 21 квітня 2020 "Щодо протидії розповсюдженню коронавірусної хвороби (COVID-19) в поминальні дні", місцевим органам влади рекомендується закрити для відвідування кладовища, крім випадків поховань за умови дотримання протиепідемічних правил.

У поліції зазначили, що разом з нацгвардійцями під час проведення поминальних днів будуть правопорядок і стежити за дотриманням карантинних обмежень. На службу вийдуть 22 тисячі силовиків, чергуватимуть посилені патрулі поблизу кладовищ.

Нагадаємо, рішенням Священного Синоду Православної церкви України поминальні обряди були перенесені на Троїцьку батьківську поминальну суботу - 6 червня 2020 року.

Раніше повідомлялося, що в Києві місцева влада прийняла рішення про закриття кладовищ у столиці до 6 червня в рамках карантину.