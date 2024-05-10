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В поминальные дни возле кладбищ будет дежурить полиция: могут проверять людей

Фото: в помилованные дни на кладбищах могут проверять людей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине в поминальные дни возле кладбищ будут дежурить полицейские. Правоохранители могут проверять людей, украинцев просят быть осмотрительными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Департамента коммуникаций Нацполиции Юлию Гирдвилис в эфире телемарафона.

"Соответственно, в эти дни будет усилен вариант несения службы вблизи кладбищ. Правоохранители в составе более 12 тысяч будут обеспечивать правопорядок. По информации Главных управлений Нацполиции, в регионах такие поминальные мероприятия пройдут на более 9 000 кладбищ. Отдельно хотим отметить, что посещать в эти дни кладбища или нет - это выбор каждого. Но мы должны понимать, что это открытая местность. Это повышенный риск. И укрытий, к сожалению, рядом там нет", - сказала она.

Представительница полиции призвала украинцев быть осторожными на кладбищах, ограничить время пребывания, а также помнить, что есть регионы, в которых действует выборочный запрет на посещение кладбищ. Это - Житомирская, Донецкая, Херсонская и Харьковская области. Все другие кладбища в регионах, например в Черниговской области, определено конкретное количество мест, куда люди могут прийти и где может быть безопасно.

"Это связано с минной опасностью и еще не все работы по разминированию на деоккупированных территориях завершены. Кроме того, обращаемся к гражданам, проживающим в прифронтовых регионах. Чтобы они избегали в эти дни посещения кладбищ, что непосредственно связано с безопасностью. Призываем также не игнорировать сигналы воздушной тревоги, однозначно направляться с мест скопления людей", - добавила спикер.

Она напомнила, что в случае обнаружения взрывоопасных предметов нужно немедленно звонить в профильные службы или обращаться к правоохранителям, которые вблизи кладбища несут службу. Кроме того, не исключаются обстрелы со стороны врага.

"Наряды полиции будут нести службу именно вблизи кладбищ. И конечно, что в случае обнаружения подозрительных лиц или обращения граждан, указывающих на таких лиц, будут немедленно реагировать. Могут выборочно проверять людей. И основная задача - избежать любых правонарушений или провокаций", - заявила Гирдвилис.

Напомним, в Украине с 12 по 15 мая проходят поминальные дни. В этот период украинцы традиционно посещают кладбища. Однако в условиях войны граждан призывают ограничить посещение кладбищ из-за вероятности обстрелов.

К примеру, на Пасху, 5 мая, россияне несколько раз атаковали Харьков. В результате обстрелов более 10 человек получили ранения, в частности, среди травмированных был ребенок.

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