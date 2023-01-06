"Помилование" заключенных. Пригожин хочет увеличить вербовку и свое влияние, - ISW

ISW не зафиксировал ни одного официального комментария источника в российском правительстве о том, действительно ли заключенные из "Вагнера" получили эти помилования.

Пригожин, вероятно, предал гласности выдачу документов о помиловании, чтобы отразить это влияние в поддержку продолжающихся усилий, направленных на то, чтобы представить себя центральной фигурой в ультранационалистическом провоенном сообществе. Создавая впечатление, что Пригожин присваивает себе общественное признание за "помилование" этих преступников, он рискует показаться тем, что присваивает себе полномочия, которыми на самом деле обладает только президент РФ Владимир Путин, заявили аналитики.

Пригожин также, вероятно, предал гласности "помилование", чтобы усилить текущую вербовку заключенных и успокоить тех, кто уже присоединился.

"Вагнеру, вероятно, необходимо пополнить свои силы после тяжелых потерь, в основном бывших заключенных, и Пригожин, вероятно, предал гласности "помилования", чтобы усилить кампанию по вербовке в российских тюрьмах", - подчеркивают эксперты.

Ранее американское издание The Hill указывало, что по оценкам Белого дома, в настоящее время в Украине воюют 50 тысяч наемников "ЧВК Вагнер", включая 10 тысяч контрактников и 40 тысяч осужденных из российских тюрем.

РБК-Украина писало, какое у Пригожина влияние на Путина и зачем ему война в Украине.

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