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Помилуваних указом Зеленського ветеранів АТО звільнили з в'язниць

Автор: Олександр Мороз

Помилуваних указом президента України Володимира Зеленського ветеранів бойових дій на Донбасі вже звільнили з в'язниць. Помилували тих військових, які не скоювали тяжких злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України, радника голови Офісу президента Олени Вербицької.

"Державна кримінально-виконавча служба повідомила про виконання указу президента України про звільнення учасників бойових дій у повному обсязі! Найближчим часом 31 родина зустріне своїх синів, чоловіків, батьків, братів, а хтось нарешті зможе потиснути руку своєму побратиму", - повідомила вона.

Нагадаємо, цього тижня Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого ветерана АТО.

Таким чином, були звільнені засуджені за не важкі злочини. Зокрема, помилування не стосувалося військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння або вбивство.

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