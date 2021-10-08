Зеленський помилував 31 засудженого ветерана

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 засудженого захисника України. Таке окреме подання про помилування військових зроблено вперше в новітній історії України.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу Офісу президента .

При визначенні осіб для помилування враховували їхні заслуги перед державою.

Під час розгляду справ були відібрані особи, які не вчиняли тяжких злочинів, повідомив голова Комісії у питаннях помилування Андрій Гота. Помилування, зокрема, не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

Зі звільненими від покарання особами спілкуватиметься психолог, який працюватиме над їхніми бойовими травмами й допомагатиме соціалізуватися.

Комісія у питаннях помилування продовжуватиме спільну роботу з Консультативною радою. Заплановані подальші зустрічі голови ради з ув’язненими захисниками та вивчення їхніх справ. До кінця року її представники планують відвідати ще близько сотні місць позбавлення волі.

Водночас Андрій Гота повідомив, що Комісія розглядатиме питання про помилування не лише щодо ветеранів.

"Перед нею було поставлене завдання не чекати прохань про помилування, а самостійно шукати представників вразливих категорій серед засуджених: неповнолітніх, жінок з дітьми, людей з інвалідністю, детально вивчати кожну справу. Нині в роботі - розгляд прохань про помилування щодо засуджених неповнолітніх", - цитує прес-служба ОП слова Готи.