Ошибка, которая крадет ваш сон: что не стоит делать утром, чтобы хорошо спать ночью

Какая утренняя привычка вредит ночному сну?

Врач Сита Шах утверждает, что если вы имеете проблемы со сном ночью, изменения нужно начинать вносить сразу после пробуждения.

Речь идет о привычке - застилать постель сразу после пробуждения.

В течение ночи ваше тело естественным образом выделяет тепло, пот и микроскопические частицы кожи в постельное белье. Летом, когда температура выше, а влажность часто повышена, этот эффект усиливается. Застилая постель сразу после подъема, вы фактически "запечатываете" всю эту влагу и тепло прямо в матрас и простыни.

С физиологической точки зрения, это создает под одеялом микроклимат, который является одновременно теплым и влажным - идеальные условия для роста микробов и аллергенов, особенно грибков и пылевых клещей.

Пылевые клещи - это микроскопические существа, которые питаются отмершими клетками кожи и процветают во влажной среде. Они не кусаются, но их присутствие (и выделения) могут значительно влиять на людей с астмой, экземой или аллергией.

Оставляя кровать незастеленной, откинув одеяло, вы позволяете воздуху и естественному свету высушить поверхность кровати, нарушая влажную среду, от которой зависят клещи.

Многие люди не осознают, что хорошо застеленная кровать, хотя и выглядит опрятно, на самом деле может быть вредной для вашего дыхательного здоровья летом, если ее застелить слишком рано.

Что же делать вместо этого?

Отбросьте одеяло сразу после подъема

Оставьте одеяло или верхнюю простыню сложенными к нижней части кровати и, если возможно, откройте окна, чтобы обеспечить вентиляцию. Прохладный ветерок и дневной свет прекрасно уменьшают влажность в помещении.

Подождите 30-60 минут, прежде чем застилать кровать. Это даст вашему постельному белью время высохнуть и остыть, создавая более гигиеничную и благоприятную для сна среду на потом.

Используйте воздухопроницаемое, летнее постельное белье, такое как хлопок или лен, и стирайте простыни по крайней мере раз в неделю летом, чтобы ваша спальная поверхность оставалась чистой и свежей.