Ошибка, которая крадет ваш сон: что не стоит делать утром, чтобы хорошо спать ночью

Эксперт назвал одну популярную вещь утром, которая приводит к плохому сну ночью.
О чем именно идет речь, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Surrey Live.
Врач Сита Шах утверждает, что если вы имеете проблемы со сном ночью, изменения нужно начинать вносить сразу после пробуждения.
Речь идет о привычке - застилать постель сразу после пробуждения.
В течение ночи ваше тело естественным образом выделяет тепло, пот и микроскопические частицы кожи в постельное белье. Летом, когда температура выше, а влажность часто повышена, этот эффект усиливается. Застилая постель сразу после подъема, вы фактически "запечатываете" всю эту влагу и тепло прямо в матрас и простыни.
С физиологической точки зрения, это создает под одеялом микроклимат, который является одновременно теплым и влажным - идеальные условия для роста микробов и аллергенов, особенно грибков и пылевых клещей.
Пылевые клещи - это микроскопические существа, которые питаются отмершими клетками кожи и процветают во влажной среде. Они не кусаются, но их присутствие (и выделения) могут значительно влиять на людей с астмой, экземой или аллергией.
Оставляя кровать незастеленной, откинув одеяло, вы позволяете воздуху и естественному свету высушить поверхность кровати, нарушая влажную среду, от которой зависят клещи.
Многие люди не осознают, что хорошо застеленная кровать, хотя и выглядит опрятно, на самом деле может быть вредной для вашего дыхательного здоровья летом, если ее застелить слишком рано.
Отбросьте одеяло сразу после подъема
Оставьте одеяло или верхнюю простыню сложенными к нижней части кровати и, если возможно, откройте окна, чтобы обеспечить вентиляцию. Прохладный ветерок и дневной свет прекрасно уменьшают влажность в помещении.
Подождите 30-60 минут, прежде чем застилать кровать. Это даст вашему постельному белью время высохнуть и остыть, создавая более гигиеничную и благоприятную для сна среду на потом.
Используйте воздухопроницаемое, летнее постельное белье, такое как хлопок или лен, и стирайте простыни по крайней мере раз в неделю летом, чтобы ваша спальная поверхность оставалась чистой и свежей.
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