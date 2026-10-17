RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Ошибка в 1 секунду за 30 млн лет: как ученые создали самые точные ядерные часы

19:12 17.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ольга Завада
В Вене разработали уникальные ядерные часы (фото: Matthias Heisler, TU Wien)

Ученые из Венского технологического института разработали ядерные часы, которые самостоятельно корректируют погрешности и могут работать более суток без вмешательства человека.

Устройство использует ядерные переходы тория вместо обычного атомного эталонаэ Это открывает путь к более точному измерению времени, пишет РБК-Украина со ссылкой на свежее исследование, опубликованное в журнале Nature.

Как работают ядерные часы и почему он сам себя настраивает?

Любые лазерные часы измеряют время с помощью светового луча, однако температура или другие факторы могут заставить лазер немного изменить частоту.

Чтобы решить эту проблему, ученые поместили внутрь устройства специальный кристалл с атомами тория.

Ученые объясняют: для измерения времени обычно используют энергетические уровни электронов внутри атомов.

Однако торий интересовал ученых буквально десятилетиями из-за уникального свойства: два его ядерных энергетических уровня расположены невероятно близко друг к другу. Благодаря этому луч лазера может легко переводить ядро из одного состояния в другое.

Новый прототип использует это физическое явление для самостабилизации - как именно:

  • Ториевые ядра поглощают лазерный свет только на четко определенной частоте.

  • Если лазер начинает отклоняться от нормы, то поглощение света сразу падает.

  • Часы фиксируют это падение и автоматически корректируют работу лазера без необходимости подключаться к другим эталонным приборам.

Читайте больше: Луна могла образоваться всего за 5 часов: ученые изменили мнение о происхождении спутника Земли

Почему ядерные технологии точнее атомных?

Измерения в течение суток показали, что точность прототипа составляет примерно десять минус пятнадцатой степени. Это означает, что часы могут ошибиться всего на одну секунду за 30 миллионов лет.

Хотя такой результат пока уступает лучшим мировым образцам оптических атомных часов, для первого такого устройства это исключительно, говорят исследователи.

"Главное преимущество состоит в том, что сами атомные ядра более чем в 10 000 раз меньше целых атомов. Поэтому они значительно слабее реагируют на любые внешние препятствия, делая всю систему значительно надежнее", - отмечают исследователи.

В будущем команда планирует существенно улучшить точность устройства с помощью более мощных лазеров и более качественных кристаллов тория.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ученые