Ошибка в 1 секунду за 30 млн лет: как ученые создали самые точные ядерные часы

Как работают ядерные часы и почему он сам себя настраивает?

Любые лазерные часы измеряют время с помощью светового луча, однако температура или другие факторы могут заставить лазер немного изменить частоту.

Чтобы решить эту проблему, ученые поместили внутрь устройства специальный кристалл с атомами тория.

Ученые объясняют: для измерения времени обычно используют энергетические уровни электронов внутри атомов.

Однако торий интересовал ученых буквально десятилетиями из-за уникального свойства: два его ядерных энергетических уровня расположены невероятно близко друг к другу. Благодаря этому луч лазера может легко переводить ядро из одного состояния в другое.

Новый прототип использует это физическое явление для самостабилизации - как именно:

Ториевые ядра поглощают лазерный свет только на четко определенной частоте.

Если лазер начинает отклоняться от нормы, то поглощение света сразу падает.

Часы фиксируют это падение и автоматически корректируют работу лазера без необходимости подключаться к другим эталонным приборам.

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Почему ядерные технологии точнее атомных?

Измерения в течение суток показали, что точность прототипа составляет примерно десять минус пятнадцатой степени. Это означает, что часы могут ошибиться всего на одну секунду за 30 миллионов лет.

Хотя такой результат пока уступает лучшим мировым образцам оптических атомных часов, для первого такого устройства это исключительно, говорят исследователи.

"Главное преимущество состоит в том, что сами атомные ядра более чем в 10 000 раз меньше целых атомов. Поэтому они значительно слабее реагируют на любые внешние препятствия, делая всю систему значительно надежнее", - отмечают исследователи.

В будущем команда планирует существенно улучшить точность устройства с помощью более мощных лазеров и более качественных кристаллов тория.