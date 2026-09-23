Помидоры и капуста подорожали: сколько стоят овощи и фрукты в Украине на этой неделе

В Украине за неделю изменились цены на ряд овощей, фруктов и ягод. Наиболее заметно подорожали капуста и помидоры, в то же время дешевле стали лук, морковь, огурцы, брокколи, голубика и арбуз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.
Заметнее всего за неделю выросла стоимость салата - с 80-100 до 145-155 гривен за килограмм.
Также подорожали:
В то же время часть овощей стала дешевле. В частности, брокколи подешевела с 65-85 до 55-65 гривен за килограмм, морковь - с 12-15 до 10-15 гривен, а репчатый лук - с 14-16 до 12-16 гривен.
Также снизились цены на огурцы - с 35-60 до 30-55 гривен, сладкий перец - с 33-60 до 30-60 гривен и острый перец - с 80-130 до 75-125 гривен.
Цена картофеля осталась без изменений - 11-13 гривен за килограмм. Кабачки стоят 30-35 гривен, чеснок - 60-170 гривен.
Во фруктово-ягодном сегменте цены также изменились разнонаправленно.
Подорожали:
В то же время голубика подешевела с 260-400 до 230-350 гривен за килограмм. Груши стали дешевле - с 30-60 до 25-60 гривен, а нектарины - с 90-130 до 80-110 гривен.
Арбуз также подешевел - с 10-20 до 10-12 гривен за килограмм.
Цена яблок изменилась с 16-35 до 16-40 гривен за килограмм. В то же время, диапазон цен на виноград сократился - с 50-140 до 60-120 гривен.
Цены на апельсины, лимоны, бананы, киви и гранаты остались без изменений.
В сегменте зелени цены изменились по-разному.
Петрушка подешевела со 175-185 до 150-170 гривен за килограмм. В то же время салат существенно подорожал - с 80-100 до 145-155 гривен.
Цены на укроп и зеленый лук остались без изменений - 175-185 и 95-105 гривен за килограмм соответственно.
Продавцы сейчас больше всего продают помидоры, в то же время перца на рынке стало меньше, а белокочанной капусты - больше. Также выросло количество продавцов картофеля. В топ продаж вернулись цветная и пекинская капуста.
Среди фруктов и ягод больше всего предложений приходилось на яблоки. Стало больше груш, винограда и хурмы. Вместе с тем, продавцов сливы стало меньше, а арбуз предлагают реже.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что цены на базовые продукты в украинских супермаркетах могут заметно отличаться в зависимости от сети и акций. В частности, стоимость гречки, яиц, молока и других продуктов регулярно меняется, поэтому перед покупкой следует сравнивать предложения разных магазинов.
Также мы писали, что в Украине в августе подешевели некоторые овощи благодаря активному поступлению нового урожая. Осенью этот фактор будет ослабевать, поэтому цены на капусту, картофель, лук, морковь и свеклу будут зависеть от запасов и потерь во время хранения, а помидоры, огурцы и перец могут значительно подорожать из-за сокращения предложения.