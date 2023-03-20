Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии уходит в отставку, - Reuters

Ожидается, что Донфрид покинет свой пост в конце марта. На данный момент решение о том, кто займет ее пост после отставки, не принято.

"Карен ловко управляла нашими отношениями со многими из наших самых важных союзников и партнеров в то время, когда агрессия Кремля угрожала десятилетиям мира и процветания", - говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкен, которое получило Reuters до публикации.

Блинкен отметил, что политическая хватка, честность и стремление Донфрид определяли ее лидерство на посту помощника и представляют собой самые высокие ценности госслужбы.

Отметим, что Донфрид является одной из немногих американских чиновников, которые побывали в России до вторжения в Украину. При этом Донфрид во время войны находилась с визитом в Киеве вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Напомним, ранее помощница госсекретаря США Карен Донфрид в интервью РБК-Украина заявила, что пока только российский диктатор Владимир Путин может принять решение о прекращении войны против Украины.

При этом она заверила, что в Республиканской и Демократической партиях поддерживают Киев, поэтому поддержка сохранится.

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