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Що може завадити екстрадиції Шарія в Україну: відповідь Венедіктової

Фото: Анатолій Шарій (facebook com anatolijsharij)
Автор: Сергей Новиков

Будь-які публічні висловлювання представників української влади на адресу затриманого в Іспанії блогера Анатолія Шарія можуть перешкодити його екстрадиції в Україну. Оскільки іспанський суд буде брати до уваги багато факторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генпрокурора Ірини Венедіктової.

За її словами, іспанський суд, який приймає рішення про екстрадицію Шарія, буде застосовувати щодо нього запобіжний захід в рамках своєї компетенції. Тобто він до моменту розгляду справи по суті перебуватиме в екстрадиційній процедурі.

При цьому сам фігурант навряд чи погодиться на добровільну екстрадицію і швидше за все за допомогою юристів може вдатися до використання різних тактик захисту. Аж до спроби переконати суд у виключно політичному переслідуванні.

"Будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на прийняття рішення компетентним судом Іспанії. Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права", - зазначила вона.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про затримання Шарія в Іспанії за запитом української сторони, яка підозрює його у державній зраді та дискримінації. Слідство вважає, що своїми блогами він завдавав шкоди національній безпеці України.

Вже стало відомо, що Національний суд Іспанії залишив на волі блогера після вчорашнього затримання. У нього забрали паспорт, він повинен двічі на місяць з'являтися в суді.

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Анатолій ШарійІрина Венедіктова