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Скончалась звезда "Главного госпиталя" Тайлер Кристофер

Среда 01 ноября 2023 04:28
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Скончалась звезда "Главного госпиталя" Тайлер Кристофер Фото: умер актер Тайлер Кристофер (instagram.com)
Автор: Владислав Прийменко

Тайлер Кристофер скончался в возрасте 50 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный аккаунт сериала "Главный госпиталь" в социальной сети Instagram.

"У меня разбито сердце из-за известия о кончине Тайлера Кристофера. Он был добрым, невероятным актером и дорогим другом, которого любила наша семья "Главного госпиталя" и поклонники Николаса Кассадина. От имени всех сотрудников проекта мы выражаем искренние соболезнования его близким в это трудное время ", - написал продюсер Фрэнк Валентини.

Актер скончался после сердечного приступа. Его представитель также подтвердил смерть.

"Я могу подтвердить, что Тайлер Кристофер скончался сегодня утром. Эта новость была невероятно шокирующей, и я опустошен его потерей. Он был очень одаренным актером и, что более важно, потрясающим другом. Мое сердце принадлежит его друзьям и семье, которые так сильно любили его", - сказал Чи Ло.

Карьера актера

Тайлер Кристофер стал известным, благодаря роли Николаса Кассадина в "Главном госпитале" с 1996 по 2016 год. Он также играл Стефана Димеру в "Днях нашей жизни" с 2018 по 2019 год.

В дополнение к своей роли в мыльной опере Кристофер появлялся в других популярных сериалах, таких как "Зачарованные", "Ангел", "Военно-юридическая служба" и "C.S.I.: Место преступления".

В 2011—2013 он исполнял второстепенную роль в сериале "Игра в ложь".

Напомним, несколько дней назад умер Мэттью Пэрри - звезда сериала "Друзья".

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