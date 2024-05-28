Умер основатель "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко
Фото: Александр Мартыненко, основатель "Интерфакс-Украина" (скриншот видео)
Александр Мартыненко, который является основателем и главой агентства "Интерфакс-Украина", умер сегодня, 28 мая.
Как уточнили в издании, Мартыненко умер в Киеве.
Более детальных подробностей о его смерти журналисты не раскрывают.
Что известно о Мартыненко
Мартыненко родился в Харькове в 1960 году. Окончил экономический факультет Харьковского государственного университета.
- 1987-1990 - младший научный сотрудник кафедры планирования народного хозяйства Харьковского государственного университета.
- 1990-1992 - редактор и корреспондент отдела газеты "Ориентир-Дип".
- 1992 - главный редактор агентства "Харьков-Новости".
- 1992-1998 - президент агентства "Интерфакс-Украина".
- 1998-2001 - пресс-секретарь президента Украины.
- 2001-2002 - секретарь Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины.
- 2002-2003 - член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
- С 2003 - генеральный директор и конечный бенефициар "Интерфакс-Украина".