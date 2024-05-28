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Умер основатель "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

Фото: Александр Мартыненко, основатель "Интерфакс-Украина" (скриншот видео)
Автор: Иван Носальский

Александр Мартыненко, который является основателем и главой агентства "Интерфакс-Украина", умер сегодня, 28 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как уточнили в издании, Мартыненко умер в Киеве. 

Более детальных подробностей о его смерти журналисты не раскрывают. 

Что известно о Мартыненко

Мартыненко родился в Харькове в 1960 году. Окончил экономический факультет Харьковского государственного университета.

  • 1987-1990 - младший научный сотрудник кафедры планирования народного хозяйства Харьковского государственного университета.
  • 1990-1992 - редактор и корреспондент отдела газеты "Ориентир-Дип".
  • 1992 - главный редактор агентства "Харьков-Новости".
  • 1992-1998 - президент агентства "Интерфакс-Украина".
  • 1998-2001 - пресс-секретарь президента Украины. 
  • 2001-2002 - секретарь Совета по вопросам информационной политики при президенте Украины. 
  • 2002-2003 - член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. 
  • С 2003 - генеральный директор и конечный бенефициар "Интерфакс-Украина". 

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Киев