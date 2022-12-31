Скончался Папа Римский Бенедикт XVI

В субботу, 31 декабря, на 96-м году жизни скончался Папа Римский на покое Бенедикт XVI.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vatican News.

По данным пресс-службы Святого Престола, Папа Бенедикт XVI скончался в 9:34 в своей резиденции в монастыре Матери Экклезии.

"С прискорбием сообщаю вам, что Почетный Папа Бенедикт XVI скончался сегодня в 9:34 утра в монастыре Матери Экклезии

Бенедикт XVI являлся 265-м Папой Римским. Этот пост он занимал с 2005 года по 2013 год. 11 февраля 2013 года объявил о том что собирается отречься от престола 28 февраля, воспользовавшись правом отречения. 28 февраля 2013 года в 20:00 по римскому времени отречение вступило в силу.