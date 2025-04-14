Умер нобелевский лауреат Марио Варгас Льоса: что известно о писателе

Родственники писателя отметили, что он ушел из жизни в Лиме в окружении семьи.

"Его смерть огорчит родственников, друзей и читателей во всем мире, но мы надеемся, что они, как и мы, найдут утешение в том, что он прожил долгую, плодотворную жизнь и оставил после себя произведения, которые переживут его", - говорится в обращении.

Кто такой Марио Варгас Льоса

Марио Варгас Льоса родился в 1936 году на юге Перу. Литературную карьеру начал как журналист, а в 1963 году дебютировал романом "Город и псы", который принес ему мировое признание. Среди самых известных его произведений - "Разговор в "Соборе", "Зеленый дом", "Тетушка Хулия и писака", "Капитан Панталеон Пантоха и Рота добрых услуг" и "Война конца света".

В 1990 году Варгас Льоса баллотировался на пост президента Перу, однако проиграл выборы. В дальнейшем большую часть времени жил в Лондоне и Мадриде, где получил испанское гражданство.

В 2010 году получил Нобелевскую премию по литературе "за детальное описание структуры власти и яркое изображение восставшего человека".