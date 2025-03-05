Умер известный киевский фотограф и фотожурналист Роман Гинзбург
Утром 5 марта 2025 года на 77-м году жизни умер известный киевский фотограф, фотожурналист, почетный член Национального союза фотохудожников Украины (НСФХУ) Роман Гинзбург. Он умер дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСФХУ.
В организации опубликовали прощальное сообщение с фотографом.
"Сегодня утром, 5 марта, ушел в мир иной наш коллега, известный киевский фотограф, почетный член НСФХУ Роман Гинзбург... Светлая вам память, Роман Наумович", - говорится в сообщении союза.
Трагическую новость сообщил его сын в Facebook, отметив, что художник ушел из жизни дома, "как и хотел".
Что известно о Романе Гинзбурге
Роман Гинзбург родился в 1947 году в Киеве. С 1992 года был членом Национального союза фотохудожников Украины. В течение более 30 лет работал фотожурналистом и был мастером репортажной съемки. Также преподавал фотографию, передавая свой опыт новым поколениям художников.
Среди его персональных выставок - "Окна памяти", "Фото-Графика", "XXI век", "Дубай", "Финикия", "Пейзажные уголки Украины", "Люди и время".
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