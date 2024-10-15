RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Умер самый пожилой мужчина Закарпатья: сколько ему было лет

Фото: Николай Деревляник (rada uzhgorod gov.ua)
Автор: Нина Еланская

14 октября 2024 года в возрасте 106 лет скончался старейший житель Закарпатья Николай Деревляник. Ему оставалось 8 дней до 107-летия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное.Ужгород".

О смерти мужа сообщила его дочь Любомира Вайдафи.

Она рассказала, что отец был уникальным, дружелюбным человеком, никогда не имел врагов и всегда принимал людей такими, какие они есть, а также любил закарпатскую природу и всю свою жизнь оставался глубоко верующим.

"За всю свою жизнь, а мне уже тоже 81 год, я никогда от него не слышала, чтобы он возражал кому-то. Для мамы он был идеальным мужчиной. Он ее очень любил, уважал и всегда помогал. За всю жизнь я не слышала никаких ссор. дома", - сказала дочь.

Сообщается, что прощание состоится 16 октября в костеле Святого Юрия в Ужгороде, где Николай Деревляник был прихожанином в течение 74 лет.

Его похоронят в Кальварии. У него остались дочь, внук и правнук.

Что известно о Николае Деревлянике

Родился мужчина в 1917 году, всю свою жизнь прожил в Закарпатье, где его хорошо знали и уважали. Муж жил сам на протяжении 38 лет, когда умерла его жена.

Он рассказывал, что его мать скончалась в 1918 году. Его отец умер, когда Деревлянику было 54 года. Он был первым долгожителем в семье. Имел двух братьев и трех сестер. Они прожили 85-86 лет. А братья, как рассказывал мужчина, один в 56 лет умер, а другой в 37 лет.

В течение жизни Николай был активным прихожанином костела Святого Юрия в Ужгороде, куда ходил 74 года. Он прожил во времена больших исторических перемен для Украины, но, как говорит его дочь, всегда сохранял устойчивость и оптимизм.

 

Как сообщали в ПФУ, сегодня в Украине проживает 1 316 человек, перешедших из-за возрастной отметки 100 лет. Из них большинство - женщины.

Также в этом году в Венесуэле умер самый старый человек планеты. Он два месяца не дожил до 115-летия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсионеры