Умер народный депутат Юрий Гнаткевич

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата Парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти народного депутата Украины I, V и VI созывов Юрия Гнаткевича", - говорится в сообщении.

Как отметили в ВР, Гнаткевич был украинским ученым, кандидатом педагогических наук, доцентом, активным общественным деятелем. В 1956 году был условно осужден за "антисоветскую агитацию" - за принципиальную позицию в отстаивании свобод и национальной идентичности украинского народа.

На протяжении своей парламентской деятельности он занимался вопросами образования, науки, духовности, национального возрождения. Награжден Орденом "За заслуги" ІІІ степени.

"Юрий Гнаткевич навсегда останется в нашей памяти как последовательный и принципиальный политический деятель, который самоотверженно работал ради развития Украины", - добавили в Верховной Раде.