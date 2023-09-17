Умер экс-глава Херсонской ОВА. Ранее он получил подозрение от СБУ

Областная администрация заявляет, что Лагута "преждевременно ушел из жизни". Подробности, как и причины смерти, не указывают.

Херсонское издание "Мост" со ссылкой на источники пишет, что бывший чиновник умер этой ночью в одной из киевских больниц.

Что известно о Лагуте

Геннадий Лагута возглавлял Херсонскую областную государственную администрацию с октября 2021 года по июль 2022 года. Президент Владимир Зеленский уволил его 9 июля 2022-го.

В феврале 2023 года СБУ объявила Лагуте подозрение по двум статьям - мошенничество и подделка документов. Дело касается внедорожника, который он мог присвоить.

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