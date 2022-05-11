"Повзуча окупація": в МВС прогнозують зміну тактики Росією найближчим часом

Російські війська найближчим часом змінять свою тактику, перейшовши до "повзучої окупації". Таким чином, ворог вже не атакуватиме по всій лінії фронту, а повільно просуватиметься на конкретному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва в ефірі "24 каналу".

При цьому, за його словами, спостерігається продовження перекидання додаткових військ на ізюмському напрямі, східний напрямок РФ, імовірно, продовжить атакувати з Криму.

"Їхнє ключове завдання - завершити оточення наших сил, але війська у них вже досить виснажені. Я взагалі очікую, що через тиждень, максимум через 10 днів у них буде критична ситуація. У них висока кількість тих, хто відмовляється воювати. Вони вже перекидають (на поле бою - ред.) вище командування, щоб вони мотивували бійців іти в атаку", - зазначив Андрусів.

Він також підкреслив, російські війська деморалізовані через те, що жодні поставлені завдання дотепер не виконані. При тому що на північ від Харкова ЗСУ загрожують відрізати тили окупантів, тому противник буде відтягувати сили, щоби стримувати контрнаступ.

"Вони застосували вже все, що було, і особливо відчутних результатів вони не досягли. Просування відбувається ціною стирання з лиця землі населених пунктів, коли нашим солдатам вже немає де оборонятися. Вони фізично так воювати довго не зможуть. Тому за тиждень - 10 днів російські війська змінять тактику. Я це називаю "повзуча окупація". Вони перестануть атакувати по всьому фронту, а будуть зосереджувати дуже повільно на кожному конкретному пункті", - прогнозує Андрусів.

Нагадаємо, як заявляли в Міноборони, після оборони Києва і області війна фактично переходить в іншу фазу, тому що ворог змушений формувати перед собою інші цілі і використовувати іншу тактику і стратегію війни з Україною.

При цьому у відомстві інформували, у війні Росії проти України будуть відбуватися паузи, але мова йде не про всю лінію фронту, а лиш деякі її ділянки.

Додамо, за даними Пентагону, Росія не змогла добитися виконання своїх планів щодо захоплення Донбасу та півдня України та відстає на два тижні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.