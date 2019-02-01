Користь ортопедичних матраців

На сьогоднішній день практично всі знають, що матрац ортопедичний краще звичайного, але не всі знають, чим саме краще і що він із себе представляє. Ми розберемося у відмінностях, а також поговоримо про плюси і мінуси гучних ортопедичних матраців.

Звичайний або ортопедичний?

Звичайний матрац середнього класу найчастіше має середню жорсткістю і хорошою вентиляцією. Також у нього повинні бути протиалергічні властивості і термін служби приблизно 3 роки. Під час його використання тіло людини підтримується за рахунок рівною і твердій поверхні, що не дозволяє хребту розслабитися. Ортопедичні матраци здійснюють підтримку тіла зовсім по-іншому. Вони спираються на анатомічні особливості тіла. Прогинаючись, приймаючи форму нашого тіла, вони дозволяють хребту вирівнятися і розслабиться. Сон на такому матраці приносити одне задоволення, так як біль в спині зменшується і зникає втома. Все це може стати доступним якщо правильно вибрати ортопед.

Плюси і мінуси ортопедичного матраца

До позитивних якостей можна віднести:

Профілактику хвороб, які зачіпають хребет і спину в цілому;

Лікувальний ефект. (Досягає тільки при правильно підібраному ортопедії. Обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем.);

Наявність антибактеріальних властивостей, які захистять вас під час сну;

Гіпоалергенні властивості, які так часто необхідні людям в наш час;

Здатність приймати форму тіла, яка дозволяє тілу максимально розслаблятися під час сну і робить щоранку бадьорим.

Крім позитивних якостей є і негативні:

Неправильний підбір може погіршити ваш сон і підвищити навантаження на хребет;

Висока вартість. Бюджетні варіанти виконують тільки основні функції, але позбавлені таких аспектів як антибактеріальні і гіпоалергенні властивості.

Як зробити правильний вибір і де купити?

Зробити правильний вибір не складно. Для цього необхідно ознайомитися з особливостями вибору прочитавши статтю в інтернеті. Виходячи з особливостей вашого тіла, ви відразу зможете визначитися з вибором.

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