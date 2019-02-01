Користь ортопедичних матраців

На сьогоднішній день практично всі знають, що матрац ортопедичний краще звичайного, але не всі знають, чим саме краще і що він із себе представляє. Ми розберемося у відмінностях, а також поговоримо про плюси і мінуси гучних ортопедичних матраців.
Звичайний матрац середнього класу найчастіше має середню жорсткістю і хорошою вентиляцією. Також у нього повинні бути протиалергічні властивості і термін служби приблизно 3 роки. Під час його використання тіло людини підтримується за рахунок рівною і твердій поверхні, що не дозволяє хребту розслабитися. Ортопедичні матраци здійснюють підтримку тіла зовсім по-іншому. Вони спираються на анатомічні особливості тіла. Прогинаючись, приймаючи форму нашого тіла, вони дозволяють хребту вирівнятися і розслабиться. Сон на такому матраці приносити одне задоволення, так як біль в спині зменшується і зникає втома. Все це може стати доступним якщо правильно вибрати ортопед.
До позитивних якостей можна віднести:
Крім позитивних якостей є і негативні:
Зробити правильний вибір не складно. Для цього необхідно ознайомитися з особливостями вибору прочитавши статтю в інтернеті. Виходячи з особливостей вашого тіла, ви відразу зможете визначитися з вибором.
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