ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Користь ортопедичних матраців

Новини » Новини компаній    01.02.2019 - 18:15
Користь ортопедичних матраців

На сьогоднішній день практично всі знають, що матрац ортопедичний краще звичайного, але не всі знають, чим саме краще і що він із себе представляє. Ми розберемося у відмінностях, а також поговоримо про плюси і мінуси гучних ортопедичних матраців.

Звичайний або ортопедичний?

Звичайний матрац середнього класу найчастіше має середню жорсткістю і хорошою вентиляцією. Також у нього повинні бути протиалергічні властивості і термін служби приблизно 3 роки. Під час його використання тіло людини підтримується за рахунок рівною і твердій поверхні, що не дозволяє хребту розслабитися. Ортопедичні матраци здійснюють підтримку тіла зовсім по-іншому. Вони спираються на анатомічні особливості тіла. Прогинаючись, приймаючи форму нашого тіла, вони дозволяють хребту вирівнятися і розслабиться. Сон на такому матраці приносити одне задоволення, так як біль в спині зменшується і зникає втома. Все це може стати доступним якщо правильно вибрати ортопед.

Користь ортопедичних матрацівПлюси і мінуси ортопедичного матраца

До позитивних якостей можна віднести:

  • Профілактику хвороб, які зачіпають хребет і спину в цілому;
  • Лікувальний ефект. (Досягає тільки при правильно підібраному ортопедії. Обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем.);
  • Наявність антибактеріальних властивостей, які захистять вас під час сну;
  • Гіпоалергенні властивості, які так часто необхідні людям в наш час;
  • Здатність приймати форму тіла, яка дозволяє тілу максимально розслаблятися під час сну і робить щоранку бадьорим.

Крім позитивних якостей є і негативні:

  • Неправильний підбір може погіршити ваш сон і підвищити навантаження на хребет;
  • Висока вартість. Бюджетні варіанти виконують тільки основні функції, але позбавлені таких аспектів як антибактеріальні і гіпоалергенні властивості.

Як зробити правильний вибір і де купити?

Зробити правильний вибір не складно. Для цього необхідно ознайомитися з особливостями вибору прочитавши статтю в інтернеті. Виходячи з особливостей вашого тіла, ви відразу зможете визначитися з вибором.

Купити ортопедичний матрац в Україні ви можете в інтернет магазині Матролюкс. У ньому представлений широкий асортимент даного товару і є можливість онлайн консультації. У магазині Matroluxe є гнучка система фільтрів, яка дозволить швидко знайти підходящі вам варіанти.

Новини України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся