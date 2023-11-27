Охотился на позиции ВСУ: в Черниговской области задержали агента ФСБ

В Черниговской области задержан "расконсервированный" агент Федеральной службы безопасности РФ, более года находившийся в "режиме ожидания" на пограничной территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

По информации ведомства, с октября 2023 года по указанию российской спецслужбы агент собирал разведданные о местах нахождения украинских защитников в регионе. В первую очередь, он пытался установить точные координаты штабов ВСУ, которые вовлечены в оборону северных рубежей Украины.

Кроме того, российского наемника интересовали локации фортификационных сооружений и места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских защитников.

Такая развединформация потребовалась захватчикам для подготовки артиллерийских ударов по приграничных территориях Украины и проведения диверсионных вылазок.

Отмечается, что российский агент был задержан при выполнении очередного задания в районе возможного расположения одного из объектов Сил обороны.

"По данным следствия, злоумышленником является 20-летний житель Новгород-Северского общества, который был завербован ФСБ еще в марте 2022 года во время временной оккупации части региона", - говорится в сообщении СБУ.

После побега оккупантов из Черниговской области предатель с оперативным псевдонимом "Шут" получил инструкции по проведению разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ и перешел в "режим ожидания".

"В октябре этого года на российского агента вышел его "куратор" - кадровый сотрудник пограничного управления ФСБ по Брянской области - и поставил ему разведзадачи", - отмечают в ведомстве.

Для их выполнения предатель ездил по региону на собственном автомобиле и снимал на камеру мобильного телефона места возможного базирования сил обороны. Полученные сведения он передавал россиянам через специально созданный электронный почтовый ящик, после чего удалял все сообщения.

За выполненные задачи российская спецслужба обещала предателю денежное вознаграждение.

При обыске у задержанного были обнаружены и изъяты доказательства его причастности к преступлению. Пока ему грозит пожизненное заключение по обвинению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.