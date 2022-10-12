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Охота на оружие. СМИ узнали, кто еще может передать Украине советское вооружение

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Вашингтон, Среда 12 октября 2022 14:27
Охота на оружие. СМИ узнали, кто еще может передать Украине советское вооружение Фото: Кипр может стать поставщиком советского вооружения Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США и партнеры Украины продолжают искать вооружение для ВСУ советского и российского стандартов, особенно на фоне контрнаступления. Среди стран, которые могут помочь Украине - Кипр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

До этого месяца Кипр находился под эмбарго США на поставку оружия, которое длилось 35 лет. Оно было введено, чтобы снизить уровень напряженности между Грецией и Турцией.

Тогда Кипр обращался к Советскому Союзу, а затем к России за вооружением и военной техникой. У страны есть как минимум 10 ракетных комплексов "Тор" и "Бук", которые могут сбивать российские самолеты, беспилотники и крылатые ракеты. Это может значительно помочь украинским войскам.

Однако правительство Кипра дало понять, что вместо советского вооружения хочет получить новое и современное. Это в свою очередь вызовет недовольство Турции.

В США заявляют, что снятие эмбарго поможет вывести Кипр из-под влияния России. В то же время высокопоставленный американский чиновник в комментарии изданию назвал Кипр "потенциальным вариантом" для поставки вооружения Украине. Но Турция на фоне таких заявлений уже объявила, что усилит свои силы на севере Кипра.

Напомним, генсек НАТО на открытии встречи в формате "Рамштайн" заявил, что приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО.

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