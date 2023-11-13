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"Охотились" на ПВО Patriot в Киеве и Черкассах. СБУ задержала двух агентов РФ

Фото: СБУ задержала двух агентов РФ, которые выискивали ПВО Patriot (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала двух вражеских приспешников, которые "охотились" на Patriot. Они, в частности, фотографировали последствия "прилетов" по Киеву и Черкассам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще двух приспешников агрессора, которые собирали разведданные о дислокации Сил обороны и последствиях воздушных атак России в Киеве и Черкассах. Они были задержаны, один из них именно накануне выезда в страну-агрессор", - говорится в сообщении.

 

По данным следствия, одного из фигурантов больше всего интересовали ориентировочные координаты базирования систем украинского ПВО, в том числе зенитно-ракетных комплексов Patriot.

"Также злоумышленники выезжали на места воздушных ударов агрессора и фотографировали там последствия вражеских "прилетов". Скрытые фото делали с разных ракурсов и привязкой к местности", - добавили в СБУ.

В частности, после ракетной атаки РФ по Черкассам 21 сентября этого года женщина сделала скрытые фото поврежденного здания в центре города и переслала их своему сообщнику, гражданину РФ, проживающему в Киеве.

По имеющимся данным, после получения "отчета" с уточняющими сведениями о последствиях поражения киевлянин пытался уехать в Россию. Поездку планировал через территорию ЕС как личность непризывного возраста.

Впрочем, сотрудники СБУ разоблачили планы злоумышленника и задержали его после того, как он уже приобрел билеты в одну из европейских стран.

Как установило расследование, задержанным оказался доктор философии, бывший преподаватель одного из Черниговских заведений высшего образования. В 2015 году он выезжал в временно оккупированный Крым, где получил российский паспорт.

Вскоре он вернулся в Киев, а уже после начала полномасштабного вторжения России начал скрытно отслеживать места базирования Сил обороны в столице. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

ПВО в Украине

Украина получила весь номенклатурный список ПВО, о котором договаривалась с западными партнерами. Но этих систем нужно больше по количеству. В частности, по мнению спикера Воздушных сил Юрий Игнат, Украина нуждается больше в таких системах как Patriot, SAMP/T IRIS-T, NASAMS, чтобы защитить страну и те объекты, которые враг будет пытаться атаковать и уничтожить.

В частности, вокруг Киева построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), которая состоит из разных видов вооружения. В то же время, ни одна ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.

Кроме того, в скором времени Украина получит еще один зенитно-рекетный комплекс (ЗРК) Patriot от Германии. Сейчас на боевом дежурстве у Украины два дивизиона этой ПВО.

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