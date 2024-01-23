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"Охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом: правоохранители задержали агента ФСБ (фото)

Фото: СБУ задержала предательницу Константиновки за охоту на бронетехнику ВСУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохранители задержали российскую агентку ФСБ. Женщина "охотилась" на бронетехнику ВСУ под Бахмутом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Прежде всего, фигурантка пыталась выявить и передать агрессору локации личного состава и тяжелого вооружения ВСУ вблизи передовой в районе Бахмута", - отмечают в ведомстве.

В зоне особого внимания агентки находились подразделения украинских войск на бронеавтомобилях, в том числе типа Bushmaster.

Чтобы получить разведданные, российская агентка объезжала прифронтовые населенные пункты и скрыто фотографировала "нужные" объекты.

"Полученные сведения она передавала через мессенджер своему куратору, личность которого уже идентифицирована Службой безопасности. Им оказался кадровый сотрудник ФСБ, находящийся на временно оккупированной части территории на востоке Украины", - информируют в СБУ.

Развединформация требовалась захватчикам для подготовки ракетно-артиллерийских ударов по местам дислокации подразделений ВСУ.

Задержали "на горячем"

Благодаря своевременному разоблачению российской агентки удалось предотвратить планы захватчиков относительно огневого поражения украинских объектов.

После поэтапного документирования преступных действий коллаборантка была задержана "на горячем", когда она пыталась обнаружить и сфотографировать пункт возможного базирования украинских защитников.

У задержанной изъят телефон, который она использовала в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Активная поклонница российской агрессии

Злоумышленницей оказалась жительница Константиновки, которую еще в конце 2022 года дистанционно завербовала российская спецслужба.

"В поле зрения агрессора женщина попала из-за своей антиукраинской активности в чатах прокремлевских Telegram-каналов", - говорится в сообщении СБУ.

Для сбора разведданных в разных локациях предательница использовала общественный транспорт, а для конспирации постоянно меняла маршруты.

За выполненные задания российская агентка получала от ФСБ денежное "вознаграждение".

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Ей грозит пожизненное заключение.

Фото: задержание и изъятые доказательства сотрудничества коллаборантки с ФСБ РФ (t.me/SBUkr)

Недавние задержания СБУ

Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также правоохранители задержали еще одного информатора спецслужб РФ. Предатель собирал разведданные о Силах обороны в Николаеве.

Кроме того, накануне правоохранители задержали четырех вражеских агитаторов в разных областях Украины. Они оправдывали российскую агрессию, теперь им грозит до восьми лет тюрьмы.

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Служба безопасности Украины