Охотится ночью и может миновать дорогу. В Минобороны показали работу украинского дрона "Кажан"

Беспилотник "Кажан" украинского производства уже находится на вооружении украинской армии. Он способен работать по враждебным целям даже ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны .

Дрон украинского производства способен поднимать боеприпасы разного типа весом до 20 кг, разбивая технику и живую силу врага. Беспилотник может развивать скорость до 120 км/ч, поэтому в него сложно попасть.

К тому же дрон может работать ночью, ведь у него есть камера с тепловизором.

БПЛА "Кажан" - это ударный дрон. У него есть специальные держатели для боеприпасов. Так, во время боев он уже сбрасывал 82 и 120 мм мины на позиции российских оккупантов. К нему можно прикрепить противотанковую мину и дистанционно заменять дорогу.

Военные отмечают, что дрон не подходит для разведки, но в боевой работе ему нет равных.

Напомним, недавно украинские разведчики показали, как уничтожают россиян - с помощью дрона выявляют позиции и наносят удары.

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